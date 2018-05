un confronto aperto alle domande dei cittadini, che avranno la possibilità di fare proposte in merito alle problematiche delle periferie. L’appuntamento è per giorno 30 maggio, alle ore 17:15, nell'auditorium dell'Istituto comprensivo Dusmet, in viale Castagnola 13 – Librino.tra gli abitanti per verificare ancora una volta le priorità. Di seguito i temi principali emersi dal sondaggio: Spazi aggregativi e sportivi fruibili. Tra vandalismo, incuria e soprattutto scarsa attenzione da parte degli amministratori pubblici, moltissimi spazi vengono sottratti alla vita pubblica di Librino. Chiediamo che queste strutture, come il Teatro Moncada, vengano recuperate per dare spazi anche alle numerose associazioni che con fatica portano avanti servizi di aggregazione. Decentramenti amministrativi.Gli abitanti di Librino meritano di vivere con gli stessi servizi offerti agli altri cittadini di Catania. Istruzione. Da pochi anni gli istituti omnicomprensivi hanno portato l'istruzione media superiore nel quartiere, con grandissimi risultati in termini di iscrizioni e lotta all'abbandono scolastico. Chiediamo che questo esperimento venga ampliato agli altri istituti scolastici del territorio.è necessario che venga intensificata la frequenza degli autobus urbani. Librino è ancora una città satellite senza collegamenti per chi non è dotato di un mezzo proprio. Manutenzioni e recupero spazi. Abitare in luoghi ben curati rende i cittadini più inclini alla tutela della cosa pubblica. Librino ha sterminati spazi a verde, ma soprattutto decine di grandi edifici pubblici fatiscenti, dove abita la maggioranza della popolazione. Sanità. L’ospedale San Marco, vero punto nodale dello sviluppo di Librino, rimane un'incognita. L'incontro sarà moderato dalla giornalista Melania Tanteri di Live Sicilia, e verrà trasmesso in diretta da Radio Lab su FM 101 e online su www.radiolab.it.