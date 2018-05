Gli operatori si sono subito introdotti all’interno del cancello, dove hanno trovato tre soggetti intenti a tranciare un cavo di grosso spessore oltre che a staccare infissi di alluminio. Due di essi sono stati prontamente bloccati dagli agenti, sottoposti a perquisizione personale con esito positivo e arrestati, per tentato furto aggravato in concorso; il terzo malfattore è riuscito a darsi alla fuga. Dei fatti è stato informato il P.M. di turno, il quale ha disposto che entrambi gli arrestati venissero sottoposti agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato in ordine al reato di tentato furto aggravato in concorso D’Agata Rosario (classe 1994) e D’Agata Orazio (classe 1994). I fatti si sono svolti Intorno alle 14.00 quando, personale delle Volanti durante un normale servizio di controllo del territorio, transitando per via Passo Gravina hanno notato un cancello appartenente l’ex struttura ospedaliera “Ascoli-Tomaselli”, lasciato aperto.