Sul posto sono impegnati, da parecchie ore per lo spegnimento ,una squadra di vigili del fuoco della Sede Centrale VF di Catania e tre autobotti per il rifornimento idrico.

Il campo Rom risulta abbandonato e lo spegnimento riguarda le vecchie baracche e notevoli quantità di rifiuti.

Dalle 16,20 di oggi, si è sviluppato un incendio in un ex campo Rom in via Acquicella Porto vicino alla zona dove si trova il Bowling Playa.