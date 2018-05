CATANIA - "Veniamo da lontano, da tradizioni politiche che hanno condiviso tante scelte importanti: la democrazia, il riformismo, la laicità, l'attenzione alle categorie più deboli ed alle periferie". Così il sindaco di Catania, Enzo Bianco, ha salutato una folta rappresentanza dei socialisti catanesi guidata dal segretario della Federazione provinciale del PSI, Giuseppe Conti, e dal responsabile regionale del PSI enti locali, Santo Vasta. Presenti i candidati al Consiglio Comunale nelle liste della coalizione che sostiene la candidatura di Enzo Bianco: Salvo Andò, Fortunato Parisi, Ersilia Saverino e Lanfranco Zappalà.

I dirigenti socialisti hanno espresso la condivisione dell'azione amministrativa del sindaco Bianco per il completamento dei tanti progetti ed opere iniziate in questi cinque anni, in una città che sta diventando un punto di riferimento per tutto il Mezzogiorno. "I socialisti catanesi sono dunque mobilitati in questa campagna elettorale, anche con propri candidati nelle liste a sostegno del Sindaco", hanno ribadito Conti e Vasta concludendo che "il sostegno dei socialisti può e deve essere dato solo a realtà politiche del centrosinistra sulla scia delle tradizione consolidata da figure come Filippo Turati, Pietro Nenni, Riccardo Lombardi e Sandro Pertini, che mai avrebbero consentito una qualsiasi forma di alleanza con la destra".

Enzo Bianco dal canto suo, oltre ad avere ricordato le comunanza tra le idee socialiste e quelle del suo partito di origine, il Partito Repubblicano Italiano di Ugo La Malfa e Giovanni Spadolini, oltre che i suoi rapporti personali e politici con esponenti storici del PSI, ha affermato che "l'area riformista è preziosa nel sostegno al suo grande progetto di rilancio della città, attraverso grandi opere e forti interventi sociali, proprio perché riesce a cogliere in pieno l'essenza dell'idea della nuova Catania che vogliamo realizzare, noi insieme, ma anche con le altre forze democratiche e progressiste, che con noi sono alleate, contro la visione parziale, elitaria, egoista e conservatrice della destra e dei suoi alleati, come i leghisti di Salvini". Bianco ha inoltre parlato nei giorni scorsi con il segretario nazionale Riccardo Nencini che ha espresso l’amicizia e l’apprezzamento per quanto realizzato a Catania ed ha confermato il sostegno da parte del PSI.