La pedalata in bicicletta di Claudio M.F. è stata trasformata in incubo da un essere immondo. "Minaccia “di ammazzarmi...mi butta giu'....e poi una volta a terra - racconta Marco - scende dalla macchina per darmi un pugno in faccia procurandomi la rottura del timpano , la lesione dello zigomo e il taglio del sopracciglio.”"Il clamore si è visto sui social - scrive ancora Genovese - con al solito automobilisti scatenati a dire che il vero problema sono i grupponi di ciclisti che occupano la carreggiata come se stessero facendo una corsa autorizzata e la risposta degli amanti della bici (che respingono le accuse al mittente) rinfacciando agli automobilisti un’attenzione nulla verso chi pedala".“La cosa davvero spaventosa è il riproporsi di alcune logiche che sembrano essere state prese in prestito dai manifesti per la difesa della razza del secolo scorso, quando si sosteneva che gli ebrei sono dei parassiti, i negri sono stupidi, etc. Solo che in questo caso l’odio non è indirizzato verso il “diverso” in quanto appartenente ad una religione o razza differente, ma in quanto utilizzatore di uno strumento comune a tutta la popolazione e che, soprattutto durante l’infanzia, è stato fonte di gioie immense per tutti.”: "Aggiungo che non è solo odio ma una mentalità che porta a pensare che le strade asfaltate siano solo per auto e quindi il ciclista è un intruso, una persona che usufruisce indebitamente del suolo asfaltato togliendo spazio e intralciando il normale scorrere delle automobili. Tale visione comporta quindi irritazione e fastidio nella maggior parte degli automobilisti quando ci incontra"."Da noi i ciclisti muoiono da due a cinque volte più che nel resto d’Europa. Soggetti silenziosi, discreti, puliti, ma soprattutto deboli. La mattanza di otto ciclisti travolti da un auto a Lamezia nel 2010 è un indimenticabile dramma che ricorre tutto l’anno sulle strade. È un’altra anomalia italiana. Il drogato che corre come un pazzo sulla corsia opposta è un accidente che non fa sistema. Ce ne sono - eccome - anche nei Paesi della vecchia e più educata Europa dove la bicicletta è invece amata e rispettata. Eppure quello che successo a Claudio - evidenzia - difficilmente sarebbe successo in Francia, Germania, Belgio per non parlare dell’Olanda. Semplicemente perché là i ciclisti hanno un sistema di ciclostrade sulle quali si possono incontrare qualche trattore, rare automobili in transiti locali, ma per il resto una folla di ciclisti"."Il cicloturismo è nel suo piccolo un fenomeno di massa. I tour operator organizzano ogni tipo di vacanza, forniscono bici, itinerari, prenotano hotel e ristoranti, un furgoncino segue e precede il gruppo portando i bagagli. Si va da locande e trattorie a lussuosi cinque stelle. L’Europa è percorsa da carovane di ciclisti. È un turismo d’élite, ma ha la sua consistenza. Lungo i grandi fiumi - Elba, Danubio, Loira - e le reti di canali che collegano Francia, Germania e Olanda corrono vie ciclabili che cuciono una geografia di luoghi minimi in un’ecologia del viaggio che non è più sinonimo di snobismo. Da quelle parti, però, anche i treni locali prevedono passeggeri dotati di biciclette che raggiungono le ciclostrade sui mezzi pubblici. A Berlino è facile trovare ragazze e ragazzi che scendono in metrò portandosi la bici. La dimostrazione, numeri alla mano, della convenienza del cicloturismo in Sicilia non è solo questione di dire che “la bici è bella” ma perché si può dimostrare che per ogni euro investito - aggiunge - ne tornano indietro almeno due (nelle zone dell’Eroica in Toscana ne tornano indietro anche 4), anche le amministrazioni meno amiche della bicicletta non possono che venire dietro al nostro ragionamento"."La Sicilia è una regione con pochi treni, ma finalmente la insistente richiesta di Salvaiciclisti Catania alla Regione Siciliana è diventata una conquista sulla mobilità in Sicilia: la bici sul treno viaggia gratis. La Regione Siciliana ha sottoscritto il contratto di servizio con Trenitalia, con il quale si è prevista la gratuità del trasporto bici su tutti i treni regionali".percorrendo le zone in bicicletta e testando tutte le criticità del percorso che presenteremo all’Assessore Regionale alle Infrastrutture e Trasporti Marco Falcone. È un primo passo di un cammino lungo di cicloturismo e delle potenzialità della bicicletta che non deve essere messo a rischio da fatti gravi e negativi come quello accaduto. Per questo lanciamo il nostro appello - conclude Genovese - a Carabinieri, Polizia Stradale e alla Magistratura. Chiediamo alle forze dell'ordine di intervenire a difesa di Claudio M. F. al fine di individuare l’autore di questa vigliacca e selvaggia aggressione con indagini rapide e una pena severissima".