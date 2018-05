La sua pericolosità sociale è testimoniata – come si legge nella nota diffusa dalle fiamme gialle - dagli atti di rinvio a giudizio emessi nei suoi confronti per attività di cessione di sostanze stupefacenti realizzate insieme a soggetti contigui alla mafia catanese fra cui quelli riconducibili al clan Laudani e orbitanti nel quartiere di Villaggio Sant’Agata. Ma sulla testa di Musumeci pesa anche una condanna per concorso in rapina con sentenza passata in giudicato nell’anno 2013. Secondo i finanziari, inoltre, la piena adesione e l’inserimento di Musumeci negli ambienti criminali della provincia sono dimostrati da un approfondito monitoraggio delle sue frequentazioni. Ecco dunque che a fronte di tali presupposti soggettivi, i militari del nucleo di Polizia Economico - Finanziaria di Catania sotto la direzione della Procura hanno avviato nei suoi confronti e dei componenti del nucleo familiare una mirata attività di analisi economica volta a verificare la coerenza del loro patrimonio e tenore di vita con i redditi dichiarati. fiamme gialle - dagli atti di rinvio a giudizio emessi nei suoi confronti per attività di cessione di sostanze stupefacenti realizzate insieme a soggetti contigui alla mafia catanese fra cui quelli riconducibili al clan Laudani e orbitanti nel quartiere di Villaggio Sant’Agata. Ma sulla testa di Musumeci pesa anche una condanna per concorso in rapina con sentenza passata in giudicato nell’anno 2013. Secondo i finanziari, inoltre, la piena adesione e l’inserimento di Musumeci negli ambienti criminali della provincia sono dimostrati da un approfondito monitoraggio delle sue frequentazioni. Ecco dunque che a fronte di tali presupposti soggettivi, i militari del nucleo di Polizia Economico - Finanziaria di Catania sotto la direzione della Procura hanno avviato nei suoi confronti e dei componenti del nucleo familiare una mirata attività di analisi economica volta a verificare la coerenza del loro patrimonio e tenore di vita con i redditi dichiarati.

della criminalità organizzata etnea. Il provvedimento – emesso Tribunale etneo, Sezione Misure di Prevenzione – è stato eseguito dai Finanzieri del Comando Provinciale di Catania su proposta della procura Catania. Il giovane risulta coinvolto in numerosi procedimenti penali istruiti per traffico di sostanze stupefacenti. I vari interessi di Musumeci si collocano nel quartiere popolare di Villaggio Sant’Agata dove il trentenne gestisce assieme alla moglie un chiosco-bar, ora finito sotto sequestro.sviluppato dalla Guardia di Finanza per l’acquisizione massiva e l’analisi di tutte le informazioni rilevabili dalle numerose banche dati in uso al Corpo – hanno portato alla scoperta di una ingiustificata sproporzione, per quasi 300 mila euro, del valore delle acquisizioni mobiliari e immobiliari realizzate dal 2008 al 2017 dall’intero nucleo familiare di Musumeci rispetto all’ammontare complessivo dei redditi da loro dichiarati in tali anni.il sequestro dei beni direttamente o indirettamente riconducibili al soggetto in questione ed al suo nucleo familiare.un’unità immobiliare di 84 mq e dell’attività commerciale di chiosco-bar denominato “Profumo di caffè da Dennis”, entrambe intestate alla moglie di Musumeci e site nel quartiere “Villaggio Sant’Agata” di Catania, nonché di un’autovettura di grossa cilindrata e di un motociclo.Inoltre, in fase di esecuzione, i Finanzieri del G.I.C.O. hanno sottoposto a sequestro un assegno circolare, rinvenuto a casa del proposto, dell’importo di oltre 24 mila euro.