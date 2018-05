figlia dell’uomo,

Patrizia Penna, lancia un disperato appello. La ragazza e i familiari sono alla ricerca di eventuali testimoni oculari dell’accaduto. Attraverso la lettera inviata al nostro giornale chiede loro di farsi avanti per contribuire alle indagini. Quel terribile incidente sembrerebbe, infatti, avvolto nel mistero. La dinamica non sarebbe del tutto chiara per la famiglia. La Procura ha aperto un fascicolo.

stradale avvenuto mercoledì scorso in via Messina a Catania. La vittima ha riportato un grave trauma al cervello ed è finita in coma. Ora lotta fra la vita e la morte in un letto di ospedale. LaEcco l’appello di Patrizia Penna:ncidente stradale avvenuto in Via Messina a Catania (zona palestra Virgin) e di cui è stato vittima mio padre. Mercoledì 23 maggio, intorno alle 8,35 mio padre usciva dal supermercato Famila con il suo scooter Piaggio Liberty 125 e stava per immettersi sulla Via Messina. Proprio in quel punto è dove avvenuto uno scontro con una grossa moto Suzuki che giungeva dalla Via Messina. Mio padre è stato trasportato al Cannizzaro in coma. Adesso lotta tra la vita e la morte al Policlinico G. Martino di Messina, in Rianimazione, con traumi gravi al cervello, trauma toracico e fratture a clavicola, viso e gomito”.onto soccorso che mio padre “gli era venuto addosso”, non ha ritenuto opportuno chiamare i vigili, dunque i rilievi sono stati fatti il giorno successivo dopo nostra denuncia. La magistratura ha subito aperto un fascicolo e sequestrato entrambi i mezzi; un testimone ci ha detto di averlo visto spostare motorino e moto (la controparte ha riportato solo una escoriazione alla mano; Non vi è inoltre alcun segno di frenata sull’asfalto. Grazie a chi mi aiuterà a trovare risposte”, conclude Penna.