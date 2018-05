dal maestro Sciavarrello

In occasione della ricorrenza, alla presenza delle massime autorità cittadine, fra cui quella del sindaco metropolitano Enzo Bianco, è stata

apposta una nuova targa all'ingresso del museo.

I presenti hanno potuto ammirare le opere realizzate da maestri come Sirio Blandini, Francesco Di Bartolo, Simon Benetton, Salvatore Fiume, Elio Romano, Mino Maccari, Ernesto Treccani, Renato Guttuso, Arnoldo Ciarrocchi, Piero Guccione, Pietro Cascella, Gualtiero Nativi, Francesco Ranno, Dino Boschi, Archimede Cirinnà e tanti altri. E’ possibile ammirare le opere anche attraverso la pagina del nostro sito presso questo link : Pinacoteca dei Ritratti e degli Autoritratti Nunzio Sciavarrello.

centenario della nascita del maestro, che si è svolta mercoledì 23 maggio nell’ex chiesa di San Michele Arcangelo Minore, in piazza Manganelli a Catania. Quest’ultima è la sede che ospita la donazione elargitamaggior parte impossibili da trovare e da acquistare presso le librerie. La raccolta di circa settemila volumi è divisa in due sale, la prima adiacente alla pinacoteca e l’altra sulla stessa via a circa cento metri di distanza, presso la sede della Biblioteca del Palazzo Minoriti, all’interno di una sala che porterà il nome del Maestro Sciavarrello.Biblioteca, tra quadri e volumi storici, il maestro Salvatore Vella al flauto e la maestra Giuseppina Vergine all’arpa, entrambi professori d’orchestra del Teatro Massimo V. Bellini di Catania, hanno allietato i partecipanti con un intervento musicale che risuonava perfettamente grazie all’ottima acustica della sede.una volta la cultura unisce, creando un’aria di festa, di pace, di serenità, ancora una volta la cultura mette luce su ogni individuo ridimensionandolo all’umanità, privandolo della sua porzione di stress e di tutte le conseguenze negative che la quotidiana vita spesso gli riserva. Come diceva lo psicologo e filosofo William James ‘La vera cultura vive di simpatie e ammirazioni, non di antipatie e disprezzo’, mi auguro che ciò, possa diffondersi al di fuori dei luoghi di cultura e avvolgere il mondo intero”, ha commentato il figlio del maestro,