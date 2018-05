tratta di Salvatore Stimoli, paternese del 1981, sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno, tratto in arresto dai Carabinieri della Stazione di Paternò con l’ausilio dei colleghi dello Squadrone eliportato Cacciatori di Sicilia.sostanze stupefacenti, i militari hanno effettuato sia una perquisizione personale che domiciliare nei confronti del giovane. Ad esito di tali verifiche sono state rinvenute 2 buste in plastica contenenti 800 grammi di marijuana, la somma in contanti 8 mila euro ritenuta provento dell’attività di spaccio e vari strumenti utilizzati per il confezionamento della droga. Stimoli si trova ora ai domiciliari.