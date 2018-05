costituzione di un sistema aeroportuale integrato con Catania sul modello realizzato a Napoli e Salerno". Lo dice il presidente della Camera di Commercio del Sud Est,, in un'intervista al quotidiano La Sicilia. "La privatizzazione - aggiunge Piero Agen - è un modo per garantire il futuro dell'aeroporto di Comiso. L'esempio a cui ci rifacciamo è quello di Napoli che ha fatto sistema con Salerno. I due aeroporti sono diventati un 'unicum' e oggi assistiamo a una forte crescita di Salerno, proprio perché Napoli era arrivato alla saturazione. Catania non è lontano dalla saturazione, quindi chi pensa che Comiso possa avere le ore segnate sicuramente non prevede il futuro".