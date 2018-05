, poiché entrambi ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso. La scorsa notte, a bordo di una Fiat Idea presa a noleggio, si sono messi a caccia di merce da rubare alla zona industriale.approfittando del rumore generato dai compressori dell’impianto di refrigerazione e dell’autista chiuso in cabina a dormire, hanno forzato il portellone posteriore per rubare l’ingente carico di alimenti e caricarlo in auto.Uno è stato bloccato nell’immediato mentre l’altro, anche grazie all’ausilio dell’equipaggio di una gazzella, è stato successivamente rintracciato ed ammanettato. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita all’avente diritto mentre gli arrestati attenderanno la direttissima agli arresti domiciliari.