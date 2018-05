Nell'ambito di una mirata attività, compiuta la scorsa notte, i militari hanno rinvenuto e sequestrato circa 3 tonnellate di tonno rosso privo della documentazione necessaria per attestarne cattura e provenienza. I prodotti ittici sono stati scovati dentro un furgone isotermico, fermato durante un posto di blocco. Multa salata per il conducente del mezzo pesante, raggiunto da una sanzione di ben 8mila euro. Quello rosso è la specie più pregiata fra i tonni ed è tutelato per evitare l’eccessivo sfruttamento dello stock ittico ed il conseguente depauperamento, a causa dell’intenso sforzo di pesca. A riguardo esiste infatti una dettagliata normativa comunitaria e nazionale che prevede un elenco di pescherecci autorizzati alla pesca ed una quota massima pescabile da ciascuna unità dell’Unione Europea.