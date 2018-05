Questo l'epilogo della protesta scattata a Palazzo degli Elefanti dopo l'incontro tra i rappresentanti dell’amministrazione comunale e gli occupanti della Cattedrale (ribattezzati i disagiati della Cattedrale). Le tre donne sono entrate all’interno delle stanze negli uffici situate al pian terreno del Municipio. Non sono mancati i momenti di tensione. Continua dunque il braccio di ferro tra le famiglie dei quartieri periferici che da mesi ormai vivono nella chiesa di Sant'Agata e i vertici dell'amministrazione comunale. Davanti il comune e le auto dei Vigili Urbani sono ammassate alcune sedie. I toni della protesta sempre più accesi. Solo due giorni fa le donne erano salite sul "Liotru" di piazza Duomo. Un gesto eclatante per farsi ascoltare che aveva portato alla convocazione al tavolo di oggi. Ma ancora una volta non si è trovata l'intesa.