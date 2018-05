L’altra notte gli uomini del Nucleo Operativo, nell’espletare un servizio antidroga nella zona conosciuta dai catanesi come San Cosimo, hanno notato il giovane pusher muoversi con eccessiva “disinvoltura” tra la Via Damiano e Piazza Machiavelli dove, uno alla volta, riceveva i clienti.i militari, cogliendo il momento opportuno, l’hanno bloccato e perquisito, trovandogli addosso 200 euro in contanti ed alcune dosi di cocaina che stava per piazzare. Estendendo la perquisizione ai luoghi dove era stato visto spostarsi gli operanti hanno rinvenuto, nascosto all’interno di una cassetta postale, un ovetto di plastica contenente altre dosi di cocaina. Il denaro e la droga sono stati sequestrati mentre l’arrestato attenderà la direttissima agli arresti domiciliari.arrestato nella flagranza il 38enne acese Rodolfo Bonfiglio, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Gli uomini della Squadra “Lupi” ne seguivano le mosse da alcuni giorni finché ieri pomeriggio, fiutando il momento opportuno, lo hanno bloccato mentre a bordo di una Fiat 500L percorreva la Via Cristoforo Colombo ad Acireale.in cellophane contenente circa 20 grammi di cocaina. La droga è stata sequestrata mentre l’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.