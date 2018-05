Così hanno deciso i giudici della Cassazione sul ricorso presentato dai legali dei tre imputati, ancora sottoposti agli arresti domiciliari, da oggi tornati in libertà. Il provvedimento della Suprema Corte apre importanti spiragli per il collegio difensivo che si prepara ad affrontare il processo, scaturito dall’operazione Sibilla, che si aprirà il prossimo 3 luglio. Il pubblico ministero Fabio Regolo ha infatti chiesto e ottenuto per 13 indagati il giudizio immediato. Si dicono soddisfatti ma non si sbilanciano in questa fase gli avvocati, che attendono di conoscere le motivazioni che hanno portato alla decisione. Motivazioni destinate a fare ingresso nel processo ormai imminente.Secondo la Procura di Catania si sarebbero accordati sul contenuto e sui destinatari dell'offerta formulata per l'affidamento dell'incarico di progettista, nell'ambito degli interventi di riqualificazione della pista di atletica dell'impianto sportivo Tupparello di Acireale. Un accordo volto, sempre secondo l’accusa, a far risultare più vantaggiosa l'offerta economica del destinatario dell'incarico, l’ingegnere Ferdinando Maria Garilli.è accusato anche di corruzione e falso in atto pubblico.