Il velivolo non ha avuto problemi, così come non ne hanno avuto i 177 passeggeri a bordo del charter e i sei componenti dell'equipaggio. Lo scalo ha subito dei rallentamenti dalle 11.03 e alle 12.37.L'atterraggio è stato regolare e lo scalo, dove il traffico aereo ha subito inevitabili disagi con alcuni dirottamenti (e voli rientrati a seguire), è tornato operativo dalle 12.37. I passeggeri del volo diretto a Nantes sono stati riaccompagnati nella struttura ricettiva che li ha ospitati durante il soggiorno in Sicilia. La compagnia aerea ha fatto sapere che ripartiranno domani pomeriggio, con un volo specifico. (ANSA).