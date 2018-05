munizionamento e ricettazione della medesima, nonché detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Ad esito di perquisizione domiciliare eseguita all’interno dell’abitazione del predetto Di Stefano sono stati rinvenuti e sequestrati: 27 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina, contenuta all’interno di una doppia busta per alimenti in cellophane;500 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, contenuta all’interno di una busta in cellophane sigillata;420 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo marijuana, contenuta all’interno di una busta in cellophane aperta; 80 grammi circa di marijuana, suddivisa in n.3 sacchetti in cellophane, un bilancino di precisione.e un apparecchio inibitore di frequenze radio, in funzione. Nel prosieguo dell’attività di p.g., all’interno di un tombino, posto innanzi la citata abitazione, è stata rinvenuta e sequestrata 1 pistola calibro 7.65, priva di marca, con matricola abrasa, con relativo caricatore, contenente 2 cartucce cal 7,65 marca G.F.L. Espletate le formalità di rito, Di Stefani Sebastiano Mario è stato associato presso la casa circondariale di Catania - piazza Lanza, a disposizione dell’ A.G.