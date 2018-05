Oltre i piccoli grossisti che comprano in Calabria e forniscono le piazze di spaccio. La Guardia di Finanza, il Goa in particolare, negli ultimi anni è riuscita a documentare collegamenti con la Colombia. Alcuni mesi fa in Portogallo è stato arrestato Cleudy Eliseo Peguero Cruz, nato in Spagna ma con passaporto dominicano, che era sfuggito alla maxi operazione Narcos che aveva permesso di intercettare un carico di cocaina di 110 chilogrammi. Quell’indagine è riuscita ad arrivare dritta a una dei cartelli della droga più pericolosi della Colombia. E cioè quello di Meredin. Gli investigatori del Goa arrivarono a carpire dai dialoghi intercettati l’errore del porto di destinazione: Salerno, scambiata per Palermo. E da lì partì il blitz e il sequestro. Una partita di droga da provare sarebbe arrivata a una ditta catanese: nove chili da “testare”. Altre inchieste e processi hanno documentato un filo diretto tra l’Etna e l’America Latina.Ci sarebbero i cosiddetti “broker” del narcotraffico. Sudamericani che fanno da canale di collegamento tra i cartelli e gli acquirenti in diverse parti del mondo. E a Catania ce ne sarebbero alcuni. Sono persone insospettabili, che sanno muoversi e mimetizzarsi.E anche i sistemi di trasporto e di occultamento (anche di natura chimica) sono all’avanguardia. I “boss” dei cartelli hanno a disposizione chimici e ricercatori capaci di nascondere ad esempio chili e chili di cocaina nel carbone vegetale. Solo una formula specifica permette di “estrarre” la polvere bianca. E Catania non è fuori da questi giri internazionali. Affari che portano montagne di soldi. E dove c’è il profumo dei soldi in Sicilia di solito c’è anche la mafia.