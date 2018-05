Violentata da tre catanesi e poi abbandonata mezza nuda in una strada alle prime luci dell'alba. Una storia accaduta ad ottobre dello scorso anno e che oggi si chiude con la sentenza di primo grado del processo abbreviato.. Inoltre i tre sono stati condannati al risarcimento del danno per la vittima che si è costituita parte civile. Il giudice ha stabilito una provvisionale di 50 mila euro.Un passante l'ha accompagnata dai carabinieri dove ha raccontato quella serata nella discoteca catanese. Era arrivata a Catania insieme a un ragazzo conosciuto via chat. Poi però ha conosciuto un altro giovane ed ha deciso di farsi accompagnare da lui. Una volta in macchina ha trovato gli altri due amici. Non l'hanno mai riaccompagnata a casa. Hanno parcheggiato in un luogo isolato e poi è cominciato l'abuso. I tre sono finiti in cella. Un particolare, casuale, ha permesso di stabilire chi fossero: i tre erano stati fermati e registrati a un posto di blocco delle forze dell'ordine durante un controllo della loro auto. Tra gli atti dell'indagine è finito un filmato, fornito dai difensori. Un video registrato con uno smartphone che ha immortalato la scena. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia i tre avevano parlato di rapporto consenziente. Ma il Gip ha convalidato. Ed oggi è arrivata la condanna.Tra novanta giorni ci sarà il deposito delle motivazioni. "Aspettiamo di leggerle - commenta l'avvocato Costanzo Piccinino - ma ricorreremo sicuramente in appello".