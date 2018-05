CATANIA - E' stato condannato in primo grado nel processo (stralcio abbreviato) scaturito dal blitz Piramidi ed ora è finito in manette per spaccio di droga. Simone Piazza è stato arrestato daiStava scontando ai domiciliari la condanna ma questo non lo ha fermato. Per gli investigatori Piazza è molto vicino ai Santapaoliani operanti nella zona di San Cosimo, roccaforte del boss Maurizio Zuccaro.ieri sera ha ricevuto la visita inaspettata dei militari i quali, con la scusa di verificare il rispetto degli obblighi restrittivi, hanno avuto accesso all’immobile dove, previa perquisizione, sono stati rinvenuti e sequestrati due involucri, uno in cellophane trasparente e l’altro in carta stagnola, contenenti circa 30 grammi di cocaina, 1 bilancino elettronico di precisione, del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per preparare e confezionare le dosi di stupefacente da piazzare al dettaglio nonché 300 euro in banconote di vario taglio, presumibilmente incassati dalla precedente vendita della cocaina. Il denaro e la droga sono stati sequestrati mentre l’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.