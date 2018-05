Accolta quindi dai giudici di secondo grado la richiesta del Pg Angelo Busacca. Gli imputati sono il libico Mohamed Assayd, 19 anni, oltre al marocchino Mustapha Saaid e al tunisino Mohamed Ali Chouchane, quest'ultimo accusato di essere il comandante, entrambi di 24 anni. I tre, assistiti dagli avvocati Francesco Giammona, Fabio Presenti e Massimo Ferrante, hanno continuato a dichiararsi innocenti sempre nel corso del procedimento. Gli altri cinque presunti componenti l'equipaggio sono a processo con rito ordinario: già condannati in primo grado. In quella maledetta estate del 2015 morirono per soffocamento 49 migranti imprigionati nella stiva del barcone di appena 13 metri. A Catania i cadaveri arrivarono all'interno di un container frigorifero. Una fotografia agghiacciante che fece il giro del mondo.