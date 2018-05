La ragazzina si è fatta male nella palestra della scuola il 10 maggio 2017. Dopo l’incidente la polizia insieme al personale dell’Asp ha effettuato un mirato sopralluogo nei locali della scuola e sono state accertate delle precise violazioni: riguardo le manutenzioni e alcune carenze igieniche. La preside, assistita dall’avvocato Dario Perna, ha presentato una dettagliata memoria difensiva che dimostrava come il comportamento della dirigente non presentava alcuna “inadempienza”. Il Gip ha accolto la richiesta di archiviazione presentata già dal pm ritenendo valide le argomentazioni che lo hanno portato a ritenere di non aver “raccolto elementi utili a sostenere l’accusa in giudizio”.bensì dinanzi la porta insistente su un cortile interno adibito a “locale vasche”, inoltre “il materasso era stato spostato dopo il controllo mattutino della palestra da parte del collaboratore scolastico”, e ancora “la mancata manutenzione delle prese elettriche non è addebitabile alla preside” visto che già vie erano state diverse segnalazioni al Comune di Catania. Infine la pulizia dei locali è competenza del Ministero e non certo della dirigente Rosaria Maltese.