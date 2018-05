Da ottobre 2017 la suddetta Residenza Sanitaria Assistita, dove sono ricoverati a convitto 30 utenti con disabilità non grave, è gestita dall’Associazione Istituto Regina Virginum di Caltagirone, presieduta dalla dott.ssa Elena Cannizzo. Alla cerimonia interverranno l’Avv. Ruggero Razza – Assessore Regionale alla Salute, il Dott. Giovanni Leonardi – Sindaco di Mascalucia e il Dott. Giuseppe Giammanco – Direttore Generale Asp Catania.

. Con questa intestazione della R.S.A., che fa parte del gruppo delle strutture sanitarie gestite dall’Associazione Istituto Regina Virginum, si vuole ricordare il proprio fondatore, don Michele Cannizzo, sacerdote della diocesi di Caltagirone deceduto nell’ottobre del 2011, e far memoria della vita dello stesso spesa in favore dei più deboli e bisognosi, sopratutto nel settore della disabilità. Fin dalla Sua ordinazione il cammino di don Michele Cannizzo si è caratterizzato per l’impegno nel sociale, come molti preti anche catanesi hanno fatto del dopoguerra., dove si assistono a convitto 100 utenti con problemi di disabilità psichica e motoria. Nel 1990, sempre a Caltagirone, don Michele Cannizzo avviò i lavori per la realizzazione del Centro Brain, struttura riabilitativa di tipo ambulatoriale convenzionata e al contempo, avvertendo l’esigenza di un luogo dove poter formare e aggiornare i numerosi lavoratori delle strutture, realizzò un centro studi, luogo di formazione, che porta anch’esso il suo nome, messo a disposizione della città di Caltagirone per diversi incontri culturali.