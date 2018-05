Nell’ambito di attività finalizzate ad infrenare il fenomeno del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, personale del Commissariato di P.S. di Adrano e della Squadra Mobile procedeva al controllo, in contrada Roccazzello, territorio di Adrano (CT), nei pressi dello svincolo della SS.284, di un’autovettura Opel Meriva con a bordo Liotta Vito, Lucifora Mario ed il minorenne S. D.all’interno di una busta in cellophane per alimenti custodita dal minore, è stato rinvenuto e sequestrato un panetto di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso di gr.200 circa. La successiva perquisizione eseguita presso l’abitazione di Liotta Vito ha consentito di rinvenire e sequestrare n.2 sacchetti in cellophane di colore nero contenenti complessivamente gr.330 circa di sostanza stupefacente del tipo marijuana.ed in un incavo del muro adiacente le scale di ingresso dello stabile, sono state rinvenute e sequestrate n.10 confezioni contenenti complessivamente gr.10,8 circa della medesima sostanza stupefacente, mentre all’interno del garage nella disponibilità di Liotta Vito sono stati rinvenuti e sequestrati gr.4,5 circa di sostanza utilizzata da taglio, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.la casa circondariale di Catania - piazza Lanza, mentre S. D. è stato tradotto presso il C.P.A. di Catania - “Raimondo Franchetti” a disposizione delle rispettive AA.GG.