settimana dai carabinieri della Compagnia di Giarre in esecuzione del provvedimento restrittivo emesso dal giudice, su richiesta del sostituto procuratore di Catania Anna Trinchillo.una 40enne. Aggressioni ripetute che avrebbero causato anche un aborto della donna, al terzo mese di gravidanza. Il gip, sentita la versione dell'indagato, assistito dal difensore di fiducia Massimo Monastra, e valutati i nuovi elementi portati alla sua attenzione, ha ritenuto opportuno revocare la misura cautelare in carcere, rimettendo in libertà il 50enne. Ritenuto più adeguato l'allontanamento da casa, in attesa che le indagini facciano piena luce sui fatti.contestiamo il provvedimento adottato dal gip e l'operato delle forze dell'ordine e del pubblico ministero, che indubbiamente hanno agito con scrupolo ed attenzione, considerati gli elementi raccolti in un primo momento. Confidiamo – ha concluso il legale - di far valere nel proseguo delle indagini le nostre ragioni”.