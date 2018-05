È diventata definitiva la parte della sentenza che non è stata impugnata dopo la decisione del Tribunale Sezione Misure di Prevenzione dello scorso febbraio. Vacante è il marito di Irene Santapaola, figlia di Turi e nipote del capomafia Nitto. I pentiti descrivono il boss come la “mente imprenditoriale della famiglia e riciclatore del denaro illecitamente acquisito dall’organizzazione mafiosa".La confisca è il punto di arrivo di un'articolata indagine investigativa e patrimoniale, condotta da un pool di esperti operatori della Divisione Anticrimine e della Squadra Mobile della Questura etnea. Vacante è stato inoltre arrestato dalla Squadra Mobile nel blitz Bulldog che ha scoperchiato il sistema di prestanome creato dal boss. Un procedimento finito con una raffica di condanne in appello, nel processo abbreviato. SOCIETA’ e IMPRESEdelle quote della società “THE BULLDOG CAMP SOCIETA’ COOPERATIVA”, attività turistico alberghiera di impianti sportiviImpresa individuale “CAR SERVICE DI DI BELLA MARIA GRAZIELLA”, attività di gestione di parcheggi e autorimesse, con relativo patrimonio aziendale;Società “TORRISI COSTRUZIONI S.R.L.”, attività di costruzioni edilizie, residenziali, non residenziali e di opere pubbliche, con relativo patrimonio aziendale;BENI IMMOBILIImmobile di proprietà della società “TORRISI COSTRUZIONI S.r.l.”, superficie mq. 358;Immobile dell’impresa individuale “Car Service”, di proprietà della società “TORRISI COSTRUZIONI S.r.l.” superficie mq. 1449.BENI STRUMENTALIBeni strumentali all’esercizio di attività del centro benessere ubicato in Via P. Mascagni.Il valore presunto complessivo dei beni oggetto di confisca definitiva ammonta - secondo le stime degli investigatori - a 10 milioni di euro.