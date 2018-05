Un'anziana donna è stata travolta e uccisa da un'auto mentre attraversava la strada, in via Ludovico Ariosto. La 74enne è stata trasportata d'urgenza all'Ospedale Cannizzaro di Catania. La corsa in ambulanza però è stata inutile: la donna è deceduta a causa delle ferite riportate a seguito dell'impatto. Sul posto i vigili urbani di Acireale che hanno effettuato i rilievi.