Il nonno di Franco è Salvatore Ferrera, marito di una D'Emanuele. Ed è da qui che bisogna cominciare a raccontare questa pagina di storia della mafia. Dai D'Emanuele. Tre sorelle che hanno sposato un Ferrera, un Santapaola e un Ercolano. Le mamme di Pippo Ferrera, Nitto Santapaola e Pippo Ercolano. Tre cugini. Tre capomafia. Tutto inizia da tre donne, quindi.I pentiti raccontano che è stato uno dei rappresentanti della famiglia catanese a Palermo. Un ruolo che arriva dopo il colpo di reni di Nitto Santapaola che con la benedizione di Totò Riina diventa il rais della mafia di Catania e soppianta l'uomo d'onore Pippo Calderone, ucciso nel 1978. Sarà il fratello Antonino Calderone a raccontare ai magistrati per la prima volta come Santapaola riuscì a diventare il padrino di Catania. Pippo Ferrera, insieme ai sui fratelli, fu uno dei fedelissimi del boss.Solo l'avvertimento di una guardia del corpo lo ha salvato dalla morte. I giornali hanno raccontato la sua fuga in pigiama dalla finestra. La corsia dell'ospedale trasformata in una zona di guerra. Fumo e pallottole tracciano la storia dei "cavadduzzi". Un soprannome conquistato dal mafioso - raccontava Attilio Bolzoni nelle colonne de La Repubblica negli anni Novanta- per la sua passione per i cavalli. Un cognome che ancora fa tremare tra le vie di San Cristoforo.Come Santo La Causa, oggi pentito, ma per anni è stato il reggente operativo della cosca Santapaola-Ercolano. Ma la lista è lunga.