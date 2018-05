Lo scatto meraviglioso di Tony Gentile da questa sera è la nuova veste della scalinata del Palazzo di Giustizia di Catania. Accanto ai due volti in bianco e nero, i colori della bandiera italiana. Un modo per ricordare e non dimenticare quello che è accaduto il 23 luglio del 1992: la strage di Capaci e la morte del giudice Falcone, insieme alla moglie e alla sua scorta. Un destino di morte che lo accomuna al suo amico e collega Paolo Borsellino, ucciso il 19 luglio dello stesso anno, in via D'Amelio.Un'iniziativa che vuole scuotere le coscienze di chi opera nel palazzo di giustizia, ma anche di chi per caso passerà da piazza Verga. Perché l'esercizio della memoria è indispensabile per continuare a seguire il percorso tracciato da Falcone e Borsellino. Perché la mafia non è riuscita a mettere a tacere le loro voci, le loro opere, la loro battaglia di legalità. Giovanni e Paolo vivono.