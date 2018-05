ACI CASTELLO - Lo scorso 10 maggio il Tar di Catania ha accolto il ricorso del comune di Aci Castello contro la revoca, da parte dell'Assessorato regionale del Territorio e dell'ambiente, del finanziamento del progetto di prevenzione di fenomeni di desertificazione, per un importo pari a oltre 188 mila euro.

A comunicarlo è il sindaco Filippo Drago che, soddisfatto, aggiunge: "Sin dal primo momento abbiamo contestato il provvedimento e l'accoglimento del ricorso non fa altro che riconoscere la bontà dell'azione dell'ente comunale. Quanto accaduto ci fa sempre più riflettere sul fatto che tra enti vi debba essere assoluta collaborazione e non conflittualità, ma che soprattutto i comuni non devono essere più bistrattati, diventando l'anello debole di una catena dove, invece, hanno bisogno di essere aiutati per la funzione che svolgono. Questa sentenza - conclude il primo cittadino - oltre a rendere giustizia alla comunità castellese, rappresenta una chiara risposta alla politica disfattista che adesso, ci auguriamo, possa ricredersi divenendo collaborativa e propulsiva per il bene della nostra cittadinanza."