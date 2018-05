Nella serata di ieri la Polizia di Stato ha arrestato il cittadino gambiano Sen Ousmane, (classe 1996), responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Intorno alle 21:30, il personale delle Volanti, durante il servizio di controllo del territorio in via delle Finanze, ha notato due giovani extracomunitari che, alla vista dell’autovettura di servizio, si sono immediatamente allontanati. Uno di loro, però, è stato raggiunto e bloccato: sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di alcuni involucri in cellophane contenenti marijuana, per un peso complessivo lordo di circa 60 grammi e la somma di 17,00 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. Il giovane, pertanto, è stato condotto in Questura e ivi trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del giudizio direttissimo. Nella nottata odierna, invece, gli agenti delle Volanti hanno arrestato Alessandro Tosto. (classe 1994), per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Intorno alle ore 00:40, durante il servizio di controllo dl territorio, i poliziotti hanno controllato il ragazzo, che si trovava in via Zia Lisa, il quale è stato trovato in possesso di 14, 6 grammi di cocaina e di 2,8 grammi di crack, sostanza ormai divenuta di comune spaccio. Il giovane è stato immediatamente arrestato e condotto in Questura per la stesura degli atti di rito; il P.M. di turno ha disposto che l’arrestato venisse tradotto presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo.