hanno arrestato nella flagranza il 52enne catanese Michele Balsamo, ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti nonché detenzione illegale di armi e munizioni. Ieri sera gli uomini del Nucleo Operativo, collocandosi all’angolo tra le Vie Barcellona e Cordai a San Cristoforo, hanno osservato pazientemente l’uomo mentre piazzava la droga ad alcuni clienti.

Avendone compreso le modalità di spaccio i militari sono intervenuti bloccando il reo e recuperando, in un primo momento, dei bussolotti colmi di dosi di “cocaina” (per l’esattezza 162) che dotati di magnete erano stati attaccati al fondo di una Peugeot 106 da tempo abbandonata davanti un cancello in ferro di Via Cordai, per poi scovare, dentro un anfratto del muro in pietra lavica adiacente proprio quel cancello, un sacchetto di plastica contenente: una pistola calibro 22 marca Bernardelli completa di caricatore e 5 cartucce, più altre confezioni in cellophane contenenti altra “cocaina”, in polvere ed in pietra, per un peso complessivo di oltre 150 grammi, 2 bilancini elettronici di precisione e 300 euro in contanti, incassati poco prima dalla vendita dello stupefacente.

Nei prossimi giorni la pistola sarà inviata agli esperti del R.I.S. di Messina che sottoponendola agli esami tecnico-balistici potrebbero stabilirne l’eventuale utilizzo in pregressi episodi criminosi.