A scatenare le fiamme, quasi certamente, è stato il cortocircuito del motore di uno scooter elettrico per disabili che si trovava posteggiato all’interno dell’immobile. L’allarme è stato prontamente lanciato dai vicini che dopo aver sentito un primo boato si sono immediatamente accorti del fumo che si stava velocemente propagando dal piano terra del palazzo.distaccamento di Paternó che è riuscita a domare le fiamme e ad evitare il peggio. All’interno del garage, accanto alla motoretta andata a fuoco, si trovavano, infatti, oltre a diversi mobili in legno, anche un’autovettura rimasta indenne. Il contatto con il fuoco ha invece causato l’esplosione di un televisore. Non ci sono stati, fortunatamente, feriti.