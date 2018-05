visite mediche e consulti clinici gratuiti per tutte le pazienti che, per la prima volta in CCO, si sottoporranno agli esami di screening.delle pazienti, visite specialistiche senologiche, ginecologiche e di chirurgia generale e coloproctologiche comprensive di esami specifici. Per le donne tra 25 e 39 anni sono previste le visite senologica (con ecografia) e ginecologica (con PAP test); per la fascia d’età tra 40 e 49 anni, oltre alle visite ginecologica e senologica, la paziente verrà sottoposta all’esame di mammografia; infine, dai 50 ai 70 anni lo screening riguarderà anche la visita di chirurgia generale e proctologica che permetterà di fare un check-up completo delle condizioni di salute delle pazienti.alle giovani di porre quesiti e ricevere le informazioni utili dal personale medico competente e preparato, a quelle più mature di approfondire tematiche di cui si legge online e sui giornali; ad entrambe, di volersi bene prendendosi cura della propria salute. “Lo scopo di “SpecialmenteDonna” – afferma la dott.ssa Annunziata Sciacca, Direttore Sanitario di Humanitas Centro Catanese di Oncologia - è quello di informare e sensibilizzare le donne circa l’importanza della prevenzione, efficace strumento nella lotta al tumore. La nostra struttura è un’eccellenza sanitaria – prosegue - che, grazie alla presenza della Breast Unit, permette la presa in carico della paziente a 360° da parte di un’equipe medica multidisciplinare con conseguente aumento delle possibilità di guarigione”.tumorale, spesso di natura benigna ma in altri casi fonte di manifestazioni che condizionano negativamente la vita delle pazienti; una diagnosi tempestiva ed un corretto stile di vita possono fare la differenza. Come prenotare: Per accedere a “SpecialmenteDonna”, evento promosso da CCO, è necessario effettuare la prenotazione telefonando al numero 09582592000 dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 18.00, fino ad esaurimento disponibilità. L’iniziativa è gratuita ed ha ricevuto il patrocinio dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Catania. Le visite si svolgeranno presso gli ambulatori di Humanitas Medical Care a Catania, in Via Ipogeo snc, in prossimità di Piazza Lanza.