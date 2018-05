L'audizione dell'avvocato di fiducia di Rosario Crocetta e, in alcuni casi, di Antonello Montante rientra nelle indagini che hanno portato all'esecuzione dell'operazione Double Face, eseguita dalla Squadra Mobile di Caltanissetta a carico di Montante e di un lungo elenco di esponenti di primo piano delle forze dell'ordine.leader di Confindustria ai domiciliari per associazione per delinquere e corruzione. Montante lo ha anche registrato, più volte, a sua insaputa. Il 28 febbraio del 2015, Montante ha segnato, nel suo database delle registrazioni, “ore 17 app. Fiumefreddo con Ivan Lo Bello, Bianco Enzo (Audio 2.50)”. Il 13 giugno un altro appuntamento, o”re 14.30 Fiumefreddo e Lo Bello (Aud)”. Il 30 agosto 2015, Montante segna “ore 20.30 app. Fiumefreddo aereo rosso CT (Aud)”. Montante annota anche un incontro con il vice di Confindustria siciliana, Catanazaro, “ore 18 Fiumefreddo + Catanzaro (Aud) studio Catania”., che avrebbe sequestrato, secondo quanto risulta a LiveSicilia, alcune apparecchiature informatiche.– poi smentita – su l'Espresso, di un'intercettazione che avrebbe coinvolto l'ex governatore siciliano. Un rapporto stretto che lo ha portato a ricoprire incarichi di prestigio, come quello alla guida di Riscossione Sicilia.Sulle indagini della magistratura, al momento, vige il massimo riserbo.