, dovrà affrontare questa prova da candidato sindaco, sostenuto da una squadra, da uomini e donne che, almeno sulla carta e nelle intenzioni, sembrano promettere. Trentasei candidati al Comune, sessanta alle municipalità, per tentare di approdare a Palazzo degli Elefanti.Non avevamo una base così forte, ancora. Il Movimento stava iniziando a organizzarsi. Questa candidatura nasce, infatti, cinque anni fa. Ci siamo messi a lavorare sul programma e siamo stati presenti, con gli attivisti, nel territorio. Oggi siamo pronti e si vede: ci sono due o tre gazebo al giorno in ogni municipalità. Molti sono incuriositi dal nostro programma e questo ci dà fiducia.I problemi che ha Nello Musumeci oggi, li avrà il prossimo governo cittadino, nel caso vincesse o Bianco o Pogliese. Si portano appresso un’armata Brancaleone e dovranno poi accontentare tutti e il governo sarà condizionato. Io sono convinto che governeremo a Catania, non ho contemplato il ruolo di oppositore, ma questa città bisogna che alzi la testa. E non credo che le donne e gli uomini di Catania abbiano dubbi: l’unico cambiamento possibile è quello del Movimento 5 stelle, non ce n’è altri.Il Piano regolatore, innanzitutto. Il nostro sarà un tavolo aperto a cui parteciperanno professionisti, ingegneri, artisti La nuova visione di una città richiede un’idea culturale anche, e questo noi lo faremo. Per quanto riguarda i rifiuti, l'Anac ci ha indicato il metodo e noi lo abbiamo scritto nel nostro programma. Incontrerò i lavoratori del settore, e con loro affronteremo le criticità. Bisogna arrivare al tasso di differenziata imposto dalla legge e va fatta anche una profonda operazione culturale, cosa che noi abbiamo intenzione di fare.Non conosciamo il reale importo del debito di Catania. C’è chi dice che si aggiri intorno al miliardo di euro. Bisogna entrare a Palazzo e verificare la situazione. Rispetto al dissesto, io tenterei un’altra strada. Sarebbe facile per noi, dichiarare dissesto e ricominciare da capo, in caso di governo, ma cosa farebbero le aziende, i fornitori? Occorre ricreare un’economia: abbiamo risorse europee che non vengono spese, abbiamo i finanziamenti del Patto per Catania. Dobbiamo usare questi fondi con intelligenza, trasparenza e legalità.Dobbiamo partire dalla reale consistenza del patrimonio pubblico. Il Movimento 5 Stelle, in particolare il Meetup al quale appartengo io, quello di via Filocomo, ha tentato di ottenere informazioni con l’associazione Liberi ingegneri. Occorre verificare lo stato di questi immobili, mettendo a disposizione parte per l’emergenza abitativa e parte, le botteghe ad esempio, affidarle ai giovani, trasformandole in officine artigianali, dandole a cifre politiche. Il Comune deve restituire la sua funzione al cittadino.Stiamo valutando un progetto che faccia tutto il fronte mare, fino all’Oasi del Simeto. Ma io vorrei soffermarmi piuttosto sulla questione delle Zone a Traffico limitato. In tanti si sono lamentati di quella della pescheria. Io invece credo che le Ztl vadano ampliate, realizzando parcheggi ovviamente e navette per agevolare i cittadini. Si libererebbero anche spazi, si aumenterebbe la vivibilità, il commercio. Si darebbe un po’ di respiro a questa città.Noi abbiamo le mani libere. La squadra di assessori è composta da donne e uomini che non hanno altri impegni politici, e che avranno come impegno solo i cittadini. E poi, quando le altre coalizioni si presentano con tante liste, è come se giocassero con tanti mazzi di carte. Giocano, secondo me, una partita truccata, ma questo è dovuto alla legge, una legge che di dovrà rivedere e noi lo faremo quando saremo al governo nazionale.