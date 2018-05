I militari, nell’abitazione dell’uomo, hanno trovato all’interno di una camera una mini piantagione di canapa indiana con tanto di impianto di riscaldamento ed aerazione posto al servizio di ben 23 piante dall’altezza media di 1 metro 50 centimetri. Oltre alle piante i militari hanno sequestrato una decina di grammi di marijuana, un bilancino elettronico di precisione nonché del materiale comunemente utilizzato per confezionare le dosi di stupefacenti da porre in commercio.che hanno accertato come l’uomo avesse allacciato il proprio contatore alla rete elettrica pubblica.L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.