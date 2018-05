Il giovane nei giorni scorsi ha lasciato il carcere Bicocca di Catania nel quale si trovava recluso dal novembre dello scorso anno.che aveva evidenziato come, oltre ad essere intercorso un notevole lasso di tempo tra la data di accertamento dei fatti, il 2013, e quella della richiesta della misura, 2017, il proprio assistito avesse cambiato vita, trasferendosi in Germania.Dalla documentazione, prodotta in lingua tedesca, è stato inoltre possibile verificare come i motivi del trasferimento all'estero fossero legati al lavoro., operante nei comuni della Valle dell'Alcantara. Il giovane è anche accusato di associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti e di alcuni episodi di furto.