E a parte una piccola pausa di 15 minuti Rocco Liguori, sostituto procuratore della Dda di Catania, parla più di due ore e mezza davanti al Tribunale presieduto dalla giudice Maria Pia Urso e analizza solo una parte dell'inchiesta denominata Enigma che ha smembrato la cellula di Lineri della cosca Mazzei. Specializzata in "pizzo" e riscossione crediti, la nuova frontiera delle estorsioni. Alla sbarra anche il capomafia Nuccio Mazzei, a cui il gruppo capeggiato - secondo l'accusa - da Costantino "Nuccio" Grasso doveva sempre riferire.Solo al termine si conosceranno le richieste di pena del magistrato per gli oltre 20 imputati. È un viaggio cronologico attraverso indagini, intercettazioni, pedinamenti e arresti in flagranza. I "carcagnusi" beccati con le mani nella marmellata. In particolare con in tasca i soldi riscossi dalle vittime.Si tratta di una serie di foglietti a quadretti, di un block notes, che la Squadra Mobile trova nel corso di una perquisizione proprio a casa di Nuccio Grasso. Gli investigatori riescono a decriptare gli appunti e ricostruiscono uno per uno i nomi delle attività commerciali sottoposte al pizzo, la data di consegna e l'ammontare. Una rete di commercianti che assicurava al clan una buona dose di contanti nella "pignata": la cassa della cosca. Con quei soldi si dovevano garantire gli stipendi ai soldati, il mantenimento dei detenuti e inoltre predisporre i doni natalizi e pasquali. Un rituale mafioso a cui non si sottrae la cosca Mazzei, l'altra famiglia catanese di Cosa nostra oltre i Santapaola-Ercolano.Tra l'inverno e l'estate 2013 i Carcagnusi di Lineri sono pedinati, seguiti, monitorati e intercettati. E la polizia può seguire in diretta anche gli incontri in via Palermo a casa di Grasso e poi i commenti sulla spartizione dei proventi del pizzo. Liguori cita decine e decine di intercettazioni "inequivocabili", secondo il pm. Le conversazioni di Roberto Malerba (già condannato in abbreviato), Alfio Grazioso e Francesco Renda rappresentano le fondamenta solide delle indagini della Squadra Mobile che permettono di colpire più e più volte la cellula mafiosa. Ad un certo punto gli arresti in flagranza mettono in allarme gli affiliati. E per alcuni mesi smettono di riscuotere. Ma poi i soldi servono e allora si torna a bussare alle vittime. Ma nessuno immagina che ad aspettarli ci fossero gli investigatori della Mobile pronti a far scattare le manette. "Pensano che ci possa essere un infame tra di loro", spiega Liguori seguendo quello che emerge da alcune intercettazioni.alcuni imprenditori invece di chiedere aiuto a professionisti per ottenere il pagamento dei propri debiti si rivolgono agli esponenti del clan Mazzei, che con i metodi della violenza e dell'intimidazione fanno pressioni per ottenere i pagamenti. Una forma di estorsione redditizia. "Si arriva al 40% delle somme riscosse", spiega Liguori.Guido Acciarito, Giuseppe Avellino, Gaetano Bellia, Alfio Cavallaro, Paolo Cosentino, Salvatore Cosentino, Andrea Diego Cutuli, Giuseppe D'Agostino, Giuseppe D'Agostino, Carmelo Di Mauro, Concetto Ganci, Costantino Grasso, Domenico Antonino Grasso, Alfio Grazioso, Alessandro Malerba, Sebastiano Mazzei, Giovanni Miuccio, Giovanni Papa, Francesco Renda, Giuseppe Chinnici, Antonino D'Amico, Daniele Di Mauro, Mario Salvatore Giuffrida, Serafino Panassidi, Mirko Antonino Santanocito, Gaetano Sciacca, Francesco Terranova.