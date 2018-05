cucina per un evento imperdibile: un Cooking contest che vedrà protagonisti gli alunni dei corsi di cucina degli istituti alberghieri del territorio che si sfideranno tra loro ai fornelli. I giovani studenti saranno poi giudicati dagli chef dell’Associazione provinciale cuochi etnei e premiati con buoni da spendere in materiale didattico: la giuria è composta da Chef di Ristoworld insieme allo chef Salvo Baltico.i giovani cuochi avranno un budget e tempo limitato a disposizione per fare la spesa; la sfida durerà 50 minuti e, al termine della gara, la giuria assegnerà un punteggio a ogni piatto preparato per ogni singola sfida. La squadra dell'Istituto che utilizzerà il punteggio più alto dato dalla somma dei punti assegnati a ogni singola sfida vincerà il contest: ai primi classificati, andrà un buono di 500 euro da spendere all'interno del parco commerciale per l'acquisto di materiale didattico, ai secondi, terzi e quarti classificati, un buono da 100 euro, anche questo da spendere in materiale didattico all'interno del centro commerciale.Andrea Mainardi. Insomma, un appuntamento imperdibile al centro commerciale Le Zagare, un momento di condivisione ma anche di sperimentazione e approfondimento: dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 18, nel salotto della foodblogger Stefania Oliveri saranno infatti impartite lezioni di cucina sulla sana e corretta alimentazione.dai corner delle Cantine Paolini, delle Cantine Anadis, Cantina Pappalardo e dell’Oleificio Natale Cuscunà. Ecco le scuole e le associazioni che parteciperanno:Istituto di istruzione Superiore E. Fermi - F. Eredia, Istituto professionale Alberghiero Karol Wojtyla di Catania, Istituto Eris di Catania - Acireale, Istituto alberghiero R. Chinnici di Nicolosi, Istituto professionale per l’agricoltura A. Mazzei di Giarre, Onav sezione di Catania.