Nell’ambito dei servizi espletati nei giorni scorsi dalla Digos della Questura di Catania, volti a garantire il regolare svolgimento delle prove concorsuali “Invalsi” a carattere nazionale nei vari Istituti scolastici, sono stati segnalati alla Procura della Repubblica per i Minorenni, 5 studenti, di cui alcuni appartenenti al Liceo classico Spedalieri in ordine al reato di interruzione di pubblico servizio.dove un gruppo di studenti avevano apposto delle catene ai due cancelli d’ingresso allo scopo di impedire lo svolgimento delle prove “Invalsi” che si tenevano a livello nazionale.contro le suddette prove Invalsi e che avrebbero tolto le catene alle 8.00, consentendone comunque il regolare svolgimento. Tale promessa, però, non ha trovato seguito nei fatti, così che è stato richiesto l’intervento della Polizia di Stato.gli agenti sono stati costretti a richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco che le hanno tranciate; solo alle 09.10, l’attività scolastica e le procedure di esame hanno potuto avere inizio.si sono acquisite prove dell’arrivo e delle condotte di questi cinque studenti che si adoperavano per appore le catene, tutti riconosciuti per essere già noti alla Digos quali appartenenti al “collettivo autonomo studentesco” articolazione del centro sociale “Liotru”.