L’obiettivo è ormai chiaro: un cambio di passo per la reputazione della città, e per favorire innovazioni e nuove riflessioni. I punti chiave sono la valorizzazione dell’Etna Valley, del centro storico e delle attitudini imprenditoriali che a Catania poggiano sull’ agroalimentare con relativa filiera bio, eno-gastronomica, dolciaria, hitech e ICT, cultura e turismo esperienziale. Ma non solo.sono intervenuti Giuseppe Mario Patti, promotore di Brand Catania, imprenditore ICT e socio fondatore Etna Hitech, insieme a Stefano Rolando, professore Università IULM Milano e direttore Associazione Brand Milano, Enzo Bianco, sindaco di Catania, Germana Barone, docente universitaria e delegata del Rettore dell’ Università di Catania, Piero Agen, presidente della Camera di Commercio Sud Est Sicilia, Nico Torrisi, amministratore delegato SAC Spa e Puccio La Rosa, presidente dell’ AMT- Azienda Metropolitana Trasporti Catania. Sono anche intervenuti i rappresentanti di Gammazita, Consulta Accademia Belle arti di Catania, gruppo Facebook Catania città metropolitana.Spiega l’ingegnere Patti: “il “Cantiere delle ragioni” nazionale, che nei mesi scorsi fu lanciato proprio a Catania nell’ottica di avviare una nuova “fase di ascolto” e responsabilità, oggi ritorna con “Brand Catania”, così come a Milano è già ripartito con l’omonimo Brand. Catania deve recuperare subito il rapporto di fiducia civica con le istituzioni, ma queste non possono più sottrarsi al confronto etico e democratico con le idee dei cittadini. Il contesto civile (professioni, associazioni, gruppi spontanei, scuole, università, eccetera) ha il dovere di approfondire il suo progetto e di offrirlo alle istituzioni, a patto che queste si impegnino in un ascolto serio e non stereotipato o di facciata”.crede sia necessario individuare quale sia la vera identità cittadina. Le domande chiave sono: che città è diventata in questi anni? Quali valori nuovi propone e quali legami negativi col passato persistono? Ma anche: quali sono i “processi narrativi” in corso che investono la città e la comunità: cosa si dice di Catania? Cosa raccontano i catanesi di se stessi e del proprio territorio?Il “patto” al quale si riferisce Rolando, è quello tra forze produttive, sociali e della conoscenza con le istituzioni e in effetti anche il sindaco Bianco si è detto d’accordo con l'idea di un Brand Catania inteso soprattutto come un “piano strategico per la città”, che dovrebbe guardare di più alle potenzialità del Vulcano Etna e del distretto del Sud est. Per il primo cittadino bisogna guardare non solo al Brand Milano, città che ha avuta dalla sua l’Expo, ma anche a quello del Brand Torino del sindaco Valentino Castellani, che ha potuto contare sulle Olimpiadi. “Quale potrebbe essere l’evento chiave per Catania? Visto che siamo ambiti soprattutto dai giovani, che a proposito di brand e percezione, ci considerano una città accogliente e positiva, potremmo pensare all’ipoteso di candidarci a “Capitale europea dei giovani Erasmus”.che ha ricordato come l’Ateneo punti molte energie sul fronte dell’innovazione, con i suoi brevetti, gli spin off, gli eventi e il sistema museale, mentre il presidente Agen ha segnalato come “in questa terra dell’Etna e del Barocco, spesso facciamo le cose da soli, senza un progetto che metta insieme i progetti. Però noi con Brand Catania ci siamo. Il Sud est è uno dei mix più forti che ci sono in Italia”.“il brand Sicilia è vincente, separato dal Brand Italia come accade solo nel caso della Toscana, ma siamo arretratissimi e il gap si sta sempre più dilatando” . Bisogna fare in fretta dunque, anche se per il presidente di AMT, La Rosa, l’innovazione può anche passare dall’arte: “Da 8 mesi stiamo puntando a rilanciare il brand dell’Amt e finalmente abbiamo un bilancio con un utile di impresa. Guardiamo a quest’azienda come alla Catania che cammina: questi esempi di street art che stanno cambiando volto alla nostra autorimessa sono parte di un percorso per il riposizionamento del territorio”.