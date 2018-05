CATANIA - Si è tenuta stamani alle ore 09,30, presso la Sala Magnolia del Resort Hotel FourSPA di Acicastello, la Tavola Rotonda Organizzata dalle Segreterie Provinciali SIAP e ANFP ( Associazione Nazionale Funzionari di Polizia) che ha trattato il tema sul “Welfare per gli operatori della Polizia di Stato”, un argomento molto sentito dai poliziotti che a differenza degli impiegati pubblici, non godono di sistemi contrattualizzati di gestione del personale, come ad esempio: la tutela legale, della salute o assicurativa, oppure per l’applicazione di norme a salvaguardia della famiglia. Il Welfare, uno strumento indispensabile per la gestione del personale che come in questo caso è chiamato a difficili compiti istituzionali ed è spesso vittima di un particolare stress da lavoro correlato. Alla Tavola Rotonda, è intervenuto il Questore di Catania Dott. Alberto Francini e l’On. Emanuele Fiano responsabile della Sicurezza per il PD, promotore di attenti provvedimenti a favore delle forze dell’ordine. Il convegno ha avuto una partecipazione di oltre 200 tra operatori di Polizia e professionisti che hanno ascoltato con interesse gli interventi dei relatori: il Dott. Giuseppe Tiani -Segretario Generale SIAP-, il Dott. Enzo Marco Letizia -Segretario Nazionale ANFP-, il Dott. Mario Vadalà - Direttore INPS sede di Paternò- l’avv. Giuseppe Luca Tempera -Componente Consiglio Generale della Confsal - Giacomo Rota - Segretario Provinciale della CIGL- l’avv. Carmelo Spampinato -civilista del foro di Catania- dott. Mario Torrisi - Agente Generale della UNIPOLSAI. I lavori sono stati moderati dal Segretario Nazionale SIAP Dott. Luigi Lombardo