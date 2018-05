CATANIA - Quattro anni e 10 mesi mesi di reclusione per Orazio Di Grazia, il 22enne, che il 2 novembre del 2017 aveva aggredito e ridotto in fin di vita il vigile urbano Luigi Licari, 57 anni. La sentenza è stata emessa pochi minuti fa dal giudice del tribunale di Catania Giancarlo Cascino a conclusione del processo con rito abbreviato celebrato nei confronti del giovane. Aumentata dunque di sei mesi la condanna inizialmente richiesta dalla Procura.Il giudice ha inoltre condannato il Di Grazia - difeso dagli avvocati Mario Cardillo e Ignazio Danzuso - al pagamento delle spese processuali e al risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati alle parti civili per la somma provvisionale di 8 mila euro. La cifra risarcitoria richiesta dal legale - l’avvocato Calí - della parte offesa ammonta a 100 mila euro.L'Ispettore della Polizia Municipale fu malmenato mentre era in servizio in via Del Rotolo per avere impedito l'accesso col suo scooter nella strada che era chiusa al traffico