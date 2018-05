Ieri sera gli uomini del Nucleo Operativo, pattugliando la zona tra la Via Sebastiano Catania e San Giovanni Galermo, riconoscendo lo spacciatore hanno deciso di fermarlo per controllo. Questi intuendo il pericolo è salito a bordo del suo scooter fuggendo via. Inseguito per qualche chilometro è stato bloccato e sottoposto a perquisizione, operazione attraverso la quale i militari hanno rinvenuto e sequestrato circa 15 grammi di cocaina e 50 euro in contanti, ritenuti il provento dell’attività di spaccio. L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.