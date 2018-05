circa, mentre si trovava in via Trovato nel rione San Cristoforo. Il Fuselli, alla vista dei poliziotti ha tentato di allontanarsi, ma è stato prontamente raggiunto e bloccato: al controllo è stato trovato in possesso di 5 involucri in alluminio e 14 bustine in plastica trasparente contenenti marijuana, per un peso complessivo lordo di circa 23 grammi. Lo stupefacente è stato debitamente sequestrato e l’uomo è stato immediatamente condotto in Questura dove, su disposizione del P.M. di turno, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo.