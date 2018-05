e sostenuto da Facebook (per il tramite di Edventure Partners) e partecipa alla campagna “Peer to Peer: Facebook Global Digital Challenge”, un’iniziativa volta a contrastare i discorsi di odio sui social media. Il principale obiettivo è sviluppare una campagna di comunicazione che sia in grado di presentare un contro-discorso positivo per abbattere stereotipi, pregiudizi e pericolosi luoghi comuni sul tema delle migrazioni. Il laboratorio è coordinato dal professor Guido Nicolosi, responsabile scientifico, col supporto del dottor Mattia Gangi, cultore di Processi culturali e comunicativi.migratori, vogliamo sensibilizzare gli utenti e contrastare l’odio per l’altro sui social media - spiegano i ragazzi di DNA - Per la nostra campagna di comunicazione abbiamo deciso di partire da ciò che tutti abbiamo in comune: essere parte dell’umanità. Per questo abbiamo scelto “DNA” come parola chiave: lettere contenute anche nell’espressione “Don’t igNore humAnkind”, che è il nostro slogan"creare un cortocircuito semantico per ribaltare la teoria classica del razzismo che naturalizzava le differenze e usava la genetica per fondare la superiorità di una razza sulle altre. Questa teoria è stata ormai scientificamente screditata. Proprio la genetica ci ricorda come non esistano razze umane e come tutti abbiamo un patrimonio biologico fondamentale in comune".alla realtà che circonda le nostre vite. Fatta di persone in carne e ossa, con le loro vite e le loro sofferenze. Una realtà che ci proponiamo di cambiare con una comunicazione carica di senso e di valori e che, ci auguriamo, non sia mai mera vetrina superficiale. Siamo consapevoli che per cambiare il mondo non si può essere soli. Noi abbiamo amici ovunque, nel mondo dell’arte, della cultura, della comunicazione, dell’accoglienza e della cooperazione. I nostri principali partner sono: il Centro di Produzione Danza Scenario Pubblico, RadioZammù, la Croce Rossa Italiana, il COPE e speriamo tanti altri nei prossimi mesi."le cose - spiega il professor Guido Nicolosi, responsabile scientifico del laboratorio - in poco tempo sono riusciti a padroneggiare gli strumenti di una vera e propria agenzia di comunicazione digitale ed hanno creato un sito internet, una pagina facebook, una instagram e un profilo twitter. Attraverso una strategia basata su Fact Checking, immagini empatiche ed ironia stanno per concludere un progetto che, come spero, li porterà a Washington DC".aggiunge Mattia Gangi - che è riuscita ad uscire fuori dal web, captando l'attenzione dei media tradizionali e di realtà che si occupano di migrazione. Sono sicuro che Facebook saprà premiarli come meritano"