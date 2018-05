Sono stati gli uomini del Nucleo Operativo ad appostarsi nei pressi di quella abitazione di Viale Grimaldi a Librino osservando come numerosi giovani, in particolar modo nelle ore serali, le facessero visita., hanno fatto irruzione nell’immobile luogo in cui, previa perquisizione, hanno rinvenuto e sequestrato 4 buste di cellophane contenenti circa 100 grammi di cocaina, ovviamente suddivisa in dosi pronte allo smercio. La donna, in attesa della direttissima, è stata relegata agli arresti domiciliari.