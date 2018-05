Legalità e sicurezzaIncontro Zaccà - Saieva

Durante l’incontro il Cav. Zaccà ha avuto modo di illustrare al Dott. Saieva le molteplici iniziative svolte in favore della sicurezza e della legalità sul territorio, iniziative che, in forza anche del protocollo d’intesa stipulato in Prefettura con le Forze dell’Ordine, hanno visto il Dipartimento sulla Sicurezza di Confcommercio, guidato dallo stesso Zaccà, impegnato sul fronte della prevenzione, della formazione e della informazione a fianco delle Istituzioni. In particolare negli ultimi mesi, avvalendosi anche della collaborazione di noti studiosi , di giuristi e di operatori professionali del settore sicurezza si è sviluppato un modello di integrazione e di sussidiarietà fra il tessuto economico della città e le rappresentanze delle Istituzioni.– ha dichiarato Zaccà – convinti che l’affermazione di valori quali la legalità e la sicurezza siano beni collettivi basilari per la vivibilità e lo sviluppo economico. Il Lavoro encomiabile che Magistratura e Forze dell’Ordine stanno eseguendo su Catania- ha proseguito Zaccà – merita, oltre che il plauso delle forze sociali sane, anche il massimo sostegno e collaborazione delle stesse.” A conclusione dell’incontro il Cav. Zaccà ha consegnato al Dott. Saieva una targa ricordo unitamente alle pubblicazione degli atti dell’ultimo convegno organizzato in partenariato con la Direzione Centrale di Sanità della Polizia di Stato.