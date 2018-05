Nel pomeriggio di ieri, personale della Squadra Mobile, Sezione “Antidroga”, nel corso di servizi di P.G., notava, affacciato al balcone di un’abitazione, sita al secondo piano di uno stabile nel quartiere San Cristforo, un soggetto intento a fumare marijuana.eseguita presso il citato immobile di residenza di Pillera Antonino, consentiva di rinvenire e sequestrare, occultata nei diversi ambienti dell’appartamento, 6 confezioni in plastica contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo di g. 489, nr. 2 bilance di precisione e l’attrezzatura per il confezionamento sottovuoto. Espletate le formalità di rito Pillera Antonino è stato associato presso il carcere di Catania - piazza Lanza a disposizione dell’A.G.